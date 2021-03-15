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الانضباط تصدر عقوبة بحق العنكوشي بسبب "التهجم والتهكم"

رياضة

2021-03-15 | 08:55
الانضباط تصدر عقوبة بحق العنكوشي بسبب "التهجم والتهكم"
4,236 مشاهدة

أصدرت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، اليوم الاثنين، عقوبة بحق رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي.

وقالت اللجنة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "عقدت اليوم، اجتماعا لمناقشة الشكوى المقدمة من لجنة الحكام على رئيس نادي الديوانية، وبعد اطلاع اللجنة على منشورات المشكوى منه (حسين العنكوشي) في وسائل التواصل الاجتماعي، وما صدر في حسابه الشخصي من تهجمٍ وتهكمٍ واضح على شريحة الحكام وإثارة الجماهير، وهي من الأفعال التي تعاقب عليها اللوائح كافة سواء أكانت المحلية أو الدولية، لذا قررت اللجنة معاقبة رئيس نادي الديوانية بالإيقاف ست مباريات، مع دفع غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار وفق المادة 58 / انضباط".

وأضاف البيان، أن "الغرامة تدفع في مدة أقصاها خمسة عشر يوما استنادا للمادة 24 / 2 انضباط، وتنفذ العقوبة من الجولة الخامسة والعشرين لدوري الكرة الممتاز، على أن يشمل الإيقاف، ووفقا للمادة 18 / انضباط، عدم الدخول إلى غرف تبديل الملابس وميدان الملعب وأرجاء الملعب بصورة عامة".
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