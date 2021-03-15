ميسي ورونالدو .. رقمان تاريخيان في 24 ساعة

وفي لقاء يوفنتوس وكالياري، الأحد، كانت 22 دقيقة كفيلة ليسجل رونالدو ثلاثية في مرمى الخصم، ليتخطى بذلك الرقم المسجّل باسم أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف بمباريات رسمية وهو 770 هدفا.ويعد "هاتريك" رونالدو الأخير "الثلاثية" رقم 57 في مسيرته الكروية مع الأندية التي لعب بها، ومنتخب بلاده البرتغال، كما أنه ثاني أسرع "هاتريك" في مسيرته، حيث كان الأسرع أمام إسبانيول في 2015 عندما استغرق الأمر عشرين دقيقة فقط.من جهة أخرى سيسعى ميسي لتحطيم رقم تشافي هرنانديز بعدد المشاركة في المباريات مع برشلونة بـ767 في جميع المنافسات، عندما يقابل "البلوغرانا" نادي هويسكا، الاثنين.ونجح ميسي في ديسمبر الماضي في تحطيم الرقم المسجل باسم بيليه ليكون الأكثر تسجيلا للأهداف مع فريق واحد لكرة القدم، بعدما وصل إلى الهدف 644 مع برشلونة خلال مواجهة ريال بلد الوليد، ليجتاز الرقم المسجل باسم الأسطورة البرازيلية مع سانتوس بـ643 هدفا.