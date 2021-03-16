التشكيلة المتوقعة لزيدان أمام أتالانتا

ويستضيف الريال نظيره أتالانتا، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في إياب ثمن نهائي البطولة التي يحمل لقبها 13 مرة.ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، التشكيل المتوقع لكلا الفريقين.واتضح من خلال التشكيل أن زيدان سيعوض غياب الثلاثي داني كارفاخال وكاسيميرو وإيدين هازارد، بالثلاثي لوكاس فاسكيز وفيدي فالفيردي وإيسكو.وسيكون التشكيل الأقرب لكلا الفريقين كالتالي:ريال مدريد: كورتوا - ميندي - فاران - راموس - فاسكيز - فالفيردي - كروس - مودريتش - إيسكو - فينيسيوس - بنزيما.أتالانتا: جوليني - تولوي - روميرو - بالومينو - مايهلي - دي رون - باساليتش - جوسينس - بيسينا - مورييل - زاباتا.وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت قبل أسبوعين في بيرجامو، قد انتهت بفوز ريال مدريد 0-1.