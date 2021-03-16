الزوراء يحقق الفوز على الحدود بثلاثية نظيفة

وسجلت جميع أهداف اللقاء في شوط المباراة الأول عن طريق اللاعب علاء عبد الزهرة في الدقيقة 13، ليضاعف مهند عبد الرحيم النتيجة في الدقيقة 19، ليعود عبد الزهرة ويسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثالث لفريقه عند الدقيقة 28.وبهذا الفوز وصل الزوراء إلى النقطة 44 في المركز الثالث خلف كل من القوة الجوية متصدر الترتيب، والشرطة وصيف الدوري، فيما بقي الحدود عند النقطة 19 في المركز ما قبل الأخير.