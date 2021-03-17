بوساطة من بيليه.. فريق عربي يتفاوض للتعاقد مع رونالدو

فجر المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر السعودي، سعود الصرامي، مفاجأة من العيار الثقيل، حول تفاوض أحد الأندية العربية للتعاقد مع كريستيانو رونالدو في الصيف المقبل.





ولم يكشف الصرامي في تدوينته عن اسم الفريق الذي يتفاوض مع رونالدو. وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ناد عربي دخل على خط المفاوضات للفوز بتوقيع كريستيانو رونالدو، وطلب من (الأسطورة) بيليه، إقناعه بالانضمام إليه، خاصة وأن الأسطورة الذي فاز مع البرازيل بكأس العالم ثلاث مرات، يحمل العضوية الشرفية للنادي العربي".ولم يكشف الصرامي في تدوينته عن اسم الفريق الذي يتفاوض مع رونالدو.

#هات_إذنك

••ناد عربي دخل على خط المفاوضات للفوز بتوقيع كريستانيو رونالدو و طلب من PELÉ إقناعه بالانضمام له خاصة و أن الأسطورة الذي فاز مع البرازيل بكأس العالم ثلاث مرات يحمل العضوية الشرفية للنادي العربي

••مما يجدر ذكره أن رونالدو حطم الرقم القياسي المسجل بأسم بيليه ب٧٧٠ هدف pic.twitter.com/oC6MST4rFy — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) March 15, 2021

وتعرض رونالدو لانتقادات لاذعة منتصف الأسبوع الماضي، بعد خروج فريقه يوفنتوس من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، وتحدثت بعض وسائل الإعلام في إيطاليا وإسبانيا، عن إمكانية رحيل "الدون" عن اليوفي مع نهاية الموسم الحالي، وربطته بعض التقارير بالعودة إلى فريقه السابق ريال مدريد.



يذكر أن رونالدو، رد على الانتقادات التي طالته مؤخرا، بتسجيله 3 أهداف يوم الأحد الماضي في شباك كالياري، ليصبح الهداف التاريخي لكرة القدم برصيد 770 هدفا، بعدما حطم رقم بيليه (767 هدفا).