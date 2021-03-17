بالصورة: ترتيب الفرق بعد ختام الجولة الـ 24 لدوري الكرة الممتاز

ولم تشهد المراكز الخمس الاولى اي تغيير في جدول الترتيب بعد ان حققت الفرق التي تحتل تلك المراكز، الفوز خلال هذه المرحلة، اذ حافظ القوة الجوية على صدارته بعد فوزه على امانة بغداد بهدف مبقيا على فارق النقاط السبع مع ملاحقه الشرطة الذي اكتسح الديوانية بخماسية، بينما بقي النجف محافظا على المركز الثالث بفوزه على نفط ميسان 2 – 1 .وضرب الزوراء فريق الحدود بثلاثية ابقته في المركز الرابع، في حين حافظ نفط الوسط على المركز الخامس في سلم الترتيب بفوز صعب من ارض اربيل بهدف، وفيما يلي جدول الترتيب كاملا: