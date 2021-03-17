تعيين طاقم الحكام الذي سيقود لقاء الزوراء مع الوحدة الاماراتي في ملحق ابطال آسيا
كلف الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، اليوم الاربعاء، طاقم تحكيم بحريني لإدارة مباراة نادي الزوراء مع الوحدة الإماراتي في ملحق دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.
الاتحاد البحريني لكرة القدم اعلن في بيان، انه "تلقى خطاباً رسمياً من نظيره الآسيوي، يفيد بتكليف طاقم حكام بحريني بإدارة المباراة المذكورة"
واشار الى ان "المباراة سيديرها الطاقم المكون من حكم الساحة نواف شكرالله، ويعاونه محمد جعفر وعبدالله صالح، والحكم الرابع عمار محفوظ".
ومن المقرر ان تقام المباراة يوم 7 نيسان المقبل في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن مرحلة الملحق المؤهل لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
وسيكون الكويتي سعد الفضلي مقيمًا للحكام، والقطري راشد الدوسري مراقبا للمباراة.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا