تعيين طاقم الحكام الذي سيقود لقاء الزوراء مع الوحدة الاماراتي في ملحق ابطال آسيا

الاتحاد البحريني لكرة القدم اعلن في بيان، انه "تلقى خطاباً رسمياً من نظيره الآسيوي، يفيد بتكليف طاقم حكام بحريني بإدارة المباراة المذكورة"واشار الى ان "المباراة سيديرها الطاقم المكون من حكم الساحة نواف شكرالله، ويعاونه محمد جعفر وعبدالله صالح، والحكم الرابع عمار محفوظ".ومن المقرر ان تقام المباراة يوم 7 نيسان المقبل في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن مرحلة الملحق المؤهل لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.وسيكون الكويتي سعد الفضلي مقيمًا للحكام، والقطري راشد الدوسري مراقبا للمباراة.