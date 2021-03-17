الهيئة التطبيعية تتلقى اشعارا من الفيفا بشأن آلية انتخابات اتحاد الكرة

وقالَ الأمين العام للهيأة التطبيعية محمد فرحان في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه إن "الاتحاد الدولي أبرق رسالة إلى اتحاد الكرة يشير فيها إلى اعتماد النظام الأساسي لعام 2011، مشيرا الى ان ذلك "جاء بناءً على رسالة التطبيعية في 3-3-2021 بخصوص جدول الأعمال للمؤتمر الاستثنائي الذي سيعقد في الرابع من الشهر المقبل والذي تم إرساله إلى الهيأة العامة بالرسالة المؤرخة بتاريخ 27/2/2021، وتحديدا النقطة الثانية التي نصت على الإعلان ان الجمعية العمومية قد عقدت اجتماعا استناداً الى النظام الأساسي".وأضافَ ان"المؤتمر الاستثنائي في نيسان المقبل سينعقد تحت توجيهات الاتحادين الدولي والآسيوي، وان الهيأة التطبيعية ستعمل على تطبيق رسالة الاتحاد الدولي التي وصلت، وسيتم إبلاغ الهيأة العامة بمضمون الرسالة لتكون جميع الأمور واضحة وشفافة".ولفت فرحان الى، إن "رسالة الاتحاد الدولي ستكون خارطة الطريق المقبلة لإقامة الانتخابات، والتحضير جارٍ على قدم وساق لإقامتها بطريقة تضمن مشاركة الجميع من دون تهميشٍ وإقصاء حسب مضمون رسالة الاتحاد الدولي الذي اعتمد على النظام الأساسي لعام 2011".