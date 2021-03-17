التطبيعية تكشف سبب عدم تواجد لاعبي الشرطة بقائمة "المحرومين"

كشفت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، الأربعاء، سبب عدم تواجد لاعبي نادي الشرطة في قائمة المحرومين من اللعب في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز.



وقال الناطق باسم الهيئة هشام محمد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "لاعبي الشرطة امجد عطوان وعلي فائز وحسن عاشور لن يلعبوا في الجولتين المقبلتين من الدوري الممتاز".



واوضح ان "اللاعبين لم تتواجد اسمائهم ضمن قائمة اللاعبين المحرومين لانها تابعة للجنة المسابقات، التي بدورها تنشر اسماء اللاعبين المحرومين الذين تحصلوا على البطاقات الملونة".