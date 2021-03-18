بعد خروج فريقه من دوري الابطال .. سيميوني يؤكد احقية تشيلسي بالتأهل

وقال سيميوني خلال تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو، "لقد حقق تشيلسي انتصارًا مستحقًا، المباراة الأولى كانت متكافئة، لكنهم استغلوا الفرصة التي سنحت لهم وسجلوا هدفًا، ونحن حاولنا بكل الطرق التسجيل".وأوضح "في الشوط الأول حاولنا بالرباعي الأمامي الضغط لقطع الكرة منهم، وفي مرات قليلة تمكنا من ذلك، لذلك حاولنا مع تريبير ولودي الضغط على الأطراف، لكنهم كانوا أفضل وتمكنوا من كسر الضغط، وعلينا مواصلة التحسن".وتابع "من الأفضل دائمًا أن تتأهل وتظل في مسابقات جميلة مثل دوري الأبطال، لكن الخصم كان أفضل، علينا تحسين أنفسنا، ويجب أن نلعب مباراة ألافيس في الليجا بنفس الحماس".