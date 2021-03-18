تعرف على موعد ونظام قرعة ربع ونصف نهائي دوري ابطال اوروبا

ومن المقرر أن تقام القرعة غدا الجمعة، في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت غرينيتش، الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.وستكون القرعة مفتوحة على كافة الاحتمالات بدون تصنيفات، حيث يمكن أن يلتقي فريقان من نفس البلد، وكذا يمكن أن يتواجه فريقان سبق أن التقيا في نفس المجموعة، وهو ما يمنع حدوثه في مباريات ثمن النهائي.وستقام لقاءات ذهاب الدور ربع النهائي يومي 6، و7 نيسان المقبل، بينما ستلعب مباريات الإياب يومي 13، و14 من نفس الشهر.في حين ستجري مباريات ذهاب الدور نصف النهائي يومي 27، و28 نيسان، بينما ستلعب مباريات الإياب يومي 4، و5 آيار على أن تجرى المباراة النهائية في الـ29 من الشهر ذاته.يشار الى ان الفرق الثمانية المتأهلة إلى دور الثمانية هي كل من ثلاثي إنكلترا، مانشستر سيتي، وتشيلسي، وليفربول. وثنائي ألمانيا، بايرن ميونيخ، وبوروسيا دورتموند، الى جانب ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبورتو البرتغالي.