مورينيو: لهذا السبب ذهبت إلى غرفة ملابس دينامو زغرب

وأطاح دينامو زغرب بنظيره توتنهام هوتسبير من الدوري الأوروبي، بعدما قلب خسارته ذهابًا (2-0)، إلى انتصار كبير بـ(3-0)، على ملعب ماكسيمير ستاديون، في إياب ثمن النهائي.وقال مورينيو في تصريحات عقب المباراة لشبكة "بي تي سبورت": "إذا نسيت آخر الدقائق في الوقت الإضافي، والتي حاولنا خلالها الخروج بنتيجة مختلفة والتأهل، ستجد في غضون الـ90 والشوط الإضافي الأول فريق واحد قرر تقديم كل شيء في أرض الملعب".وأضاف: "بذلوا الطاقة وقدموا العرق والدم وخرجوا في النهاية بدموع السعادة، هم فريق متواضع وملتزم، يجب الإشادة بهم، وفي الطرف الآخر فريقي، لم يظهروا بأنهم يلعبون مباراة هامة، وإذا كانت غير هامة بالنسبة لأي أحد منهم، فهي هامة بالنسبة لي".وتابع مدرب توتنهام هوتسبير: "بالاحترام لمسيرتي ووظيفتي كل مباراة هامة، بالنسبة لكل مشجع لتوتنهام يتواجد في منزله فكل مباراة هامة، نحتاج إلى سلوك آخر".وزاد: "أن أقول بأنني حزين فهذا غير كاف، ما أشعر به أكثر من الحزن، تركت للتو غرف خلع ملابس دينامو حيث ذهبت للإشادة بهم، أشعر بالأسف أن الفريق الفائز ليس فريقي".وواصل: "كرة القدم لا تتعلق باللاعبين الذين يظنوا بأنهم لديهم جودة أعلى من الآخرين، أساس كرة القدم يتعلق بالسلوك وهزمونا بذلك، أخبرت اللاعبين بخطورة اللعب بتلك الصورة، ولم يدرك اللاعبون ذلك إلا عندما استقبلوا الهدف الثاني".وأتم مورينيو صاحب الـ58 عامًا: "لا يمكنني فعل شيء سوى الاعتذار لجماهير توتنهام، ولآخر يوم في الموسم يجب تقديم أفضل ما لدينا".