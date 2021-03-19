رئيس "UFC" يعلن بشكل رسمي نهاية مسيرة المقاتل الروسي حبيب

ونشر وايت عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، صورة له برفقة حبيب، وعلق عليها قائلا: "لقد اعتزل (حبيب) رسميا 100 بالمئة".وأضف مخاطبا حبيب: "كان من المذهل أن أشاهدك تعمل (تقاتل).. أشكرك على كل شيء، واستمتع بكل ما هو قادم صديقي".وكان حبيب (32 عاما)، أعلن اعتزاله بشكل مفاجئ بعد تغلبه على الأمريكي جاستن غايتجي، في الـ24 من أكتوبر 2020، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن دورة "UFC 254"، بعد أن حقق 29 انتصارا من دون أن يتعرض لأي هزيمة.ولكن بعض التقارير، كانت ترجح أن يعدل حبيب عن قرار اعتزاله، ويعود لحلبة القتال لخوض نزاله الـ30 الأخير في مسيرته، قبل أن يدحض وايت كل هذه الإشاعات بتغريدته هذه.