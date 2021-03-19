ربع مليار يورو ثمن صفقة هالاند!

وزعمت العديد من التقارير أن هالاند سيرحل عن دورتموند في الصيف المقبل، لا سيما وأنه يحظى باهتمام ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي وقطبي مانشستر.ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن دورتموند يطلب الحصول على 250 مليون يورو، من أجل الاستغناء عن هالاند.وينتهي عقد هالاند مع دورتموند في صيف 2024، لكن زعمت بعض التقارير أن اللاعب لديه شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو فقط، ويمكن تفعيله في صيف 2022.يذكر أن بوروسيا دورتموند من الأندية التي تشتهر بالمغالاة في الأسعار عند الاستغناء عن اللاعبين، حيث حدث ذلك عند بيع عثمان ديمبلي إلى برشلونة، وتكرر أثناء محاولة مانشستر يونايتد، شراء جادون سانشو بالصيف الماضي.