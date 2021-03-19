مواجهات نارية في دوري ابطال اوروبا

وسحبت القرعة في مقر الاتحاد الاوروبي بمدينة نيون السويسرية حيث سيجمع اللقاء الاول مانشستر سيتي مع بوروسيا دورتموند ، فيما يلاقي بورتو فريق تشيلسي.بينما يتواجه في اللقاء الثالث الناري فريقا بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في نسخة مكررة من نهائي الموسم الماضي للمسابقة، واسفرت المواجهة الاخيرة عن لقاء يجمع ريال مدريد وليفربول.وسيلتقي في نصف النهائي الفائز من لقاء بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان مع الفائز من لقاء مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند، فيما سيلتقي الفائز من مواجهة بورتو مع تشيلسي الفائز من مواجهة ريال مدريد وليفربول.