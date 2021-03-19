جوارديولا: لم أشاهد دورتموند.. وأرقام هالاند تتحدث عن نفسها

وتحدث المدرب الإسباني اليوم الجمعة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إيفرتون غدا في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.وقال جوارديولا: "بعد أكثر من أسبوعين سنواجهم، أشعر بالفخر لبلوغ ربع النهائي. لم أشاهد دورتموند كثيرا هذا الموسم لضيق الوقت، لكن ستكون لدينا فرصة في التوقف الدولي، فريقهم جيد حقا".وبسؤاله عن إيرلينج هالاند، مهاجم دورتموند، علق المدرب الإسباني: "الأرقام تتحدث عن نفسها، هو واحد من أفضل المهاجمين في العالم في عمره".واستطرد: "شاهدته في مباريات قليلة لكن اللقطات والأرقام مبهرة، أعرف قدراته كما يعرفها الجميع. بعد أسبوعين سأجيب بصورة أفضل".واختتم: "دورتموند يملك لاعبين أصحاب خبرة ويستثمرون في الشباب، وتغلبوا على إشبيلية أحد أفضل الفرق في المراحل الإقصائية".