بالفيديو : افضل 4 اهداف في الاسبوع بمسابقة دوري ابطال اوروبا

وتضمنت القائمة المرشحة لنيل جائزة هدف الأسبوع، اربعة أهداف هي، هدف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة في شباك مضيفه باريس سان جيرمان ، وهدف البلجيكي كيفن دي بروين، نجم فريق مانشستر سيتي ، في مرمى فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، وهدف الكولومبي لويس مورييل، مهاجم فريق أتالانتا ، في مرمى ريال مدريد ، اضافة الى هدف النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، في مرمى ضيفه لايبزيغ.واختار الـ"يويفا" هدف قائد برشلونة ليونيل ميسي كأفضل هدف في الأسبوع.