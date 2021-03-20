الطلبة يهزم القاسم بثلاثية في ممتاز الكرة

وافتتح القاسم شريط أهداف اللقاء عن طريق اللاعب علي كريم في الدقيقة الخامسة، ليعادل الأنيق النتيجة في الدقيقة الثالثة والعشرين، ثم عاد القاسم للتقدم بهدف سجله اللاعب سليم حميد في الدقيقة الـ49.وسجل الأنيق هدف التعادل الثاني في الدقيقة الـ75 عن طريق اللاعب وكاع رمضان، ليختتم شريط الأهداف محمد منعم بهدف قاتل للطلبة في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.