بالفيديو: حارس مرمى اشبيلية يسجل هدفا قاتلا وينقذ فريقه من الخسارة

أنقذ حارس المرمى المغربي ياسين بونو، فريقه إشبيلية من الهزيمة، بهدف قاتل سجله في مرمى مضيفه بلد الوليد، في المباراة التي جمعتهما يوم امس السبت، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

ووضع المهاجم التشيلي فابيان أوريلانا أصحاب الأرض في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، فيما رد بونو بهدف التعادل في الوقت القاتل المحتسب بدلا من الضائع، بعد تقدمه إلى منطقة جزاء الخصم أثناء ركلة ركنية، وتمكن من متابعة كرة تائهة ليودعها في الشباك. هدف الحارس المغربي ياسين بونو قبل قليل 😍🔥🔥 قبل قليل



pic.twitter.com/vNNlQ0UysP — MALEK||CAF (@football_caf) March 20, 2021



ورفع إشبيلية رصيده إلى 55 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الليغا، بينما رفع بلد الوليد رصيده إلى 27 نقطة، ويشغل المركز السادس عشر على سلم ترتيب الدوري. ورفع إشبيلية رصيده إلى 55 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الليغا، بينما رفع بلد الوليد رصيده إلى 27 نقطة، ويشغل المركز السادس عشر على سلم ترتيب الدوري.