توجيه خطاب لأعضاء اتحاد كأس الخليج من أجل استضافتهم في بغداد

وقال بنيان، إن "التطبيعية دعت رؤساء الاتحادات الخليجية بخطاب رسمي لعقد الاجتماع في العاصمة بغداد ومنحهم مدة زمنية تقارب الشهر لتحديد مصير الاجتماع".واشار الى ان "الهيئة التطبيعية تثق بعلاقاتها الطيبة بالاتحادات الخليجية في منح العراق حق الاستضافة لخليجي 25".ولفت بنيان الى "جاهزية البصرة لاستضافة النسخة المقبلة من بطولة الخليج"، مبينا وجود دعم من الاتحادات الخليجية لملف البصرة، الذي نأمل أن يثبت من خلال التصويت الحاسم من قبل الدول الأعضاء".وختم ان "الهيئة التطبيعية ستؤمّن للأخوة في الاتحادات الخليجية في حال موافقتهم على الاجتماع في بغداد استثناءً من الحجر الصحي وتسهيل مهمة الزائرين لحسم التصويت بشكل سريع".يذكر أن العراق تقدم بطلب لاستضافة خليجي 25 في البصرة، ومن المنتظر أن يحسم الملف بعد شهر من الآن من خلال تصويت الهيئة العامة لاتحاد كأس الخليج.