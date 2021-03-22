بطائرة خاصة.. المنتخب الوطني يتوجه إلى طشقند

وقالَ المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني، هشام محمد في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن" وفد المنتخب سيغادر في تمام الساعه الثانية عشرة ظهراً بتوقيت بغداد على متن طائرة خاصة للخطوط الجوية العراقية لتوفير الراحة لهم، وإبعادهم عن الاختلاط في المطارات، كما وفَّرت الهيئة التطبيعية جميع مستلزمات نجاح المعسكر من النواحي التنظيمية والإدارية والفنية".وأضاف محمد أن" الوفد أجرى المسحات الخاصة بفيروس كورونا ، وجميع اللاعبين بخير باستثناء المدرب المساعد رحيم حميد الذي أظهرت نتائج الفحص إصابته بالفيروس "، مؤكداً أن "جميع اللاعبين على أتم الجاهزية للدخول في معسكر طشقند وخوض المباراة الوديّة أمام المنتخب الاوزبكي".وتابع محمد أن " المعسكر سيشهد غياب اللاعب سعد ناطق بقرارٍ من طبيب المنتخب قاسم الجنابي لإصابته برأسه في مباراة الشرطة ونفط الوسط، وكذلك غياب اللاعب أيمن حسين بسبب الإصابة"، لافتاً إلى أن"مدرب المنتخب لم يقم بتعويض هؤلاء اللاعبين، وقرر الذهاب بالأسماء الموجودة ".واختتم محمد بالقول: "الفترة المقبلة من التصفيات الرسمية ستشهد التحاق اللاعبين المحترفين، حيث سينظم مهند علي وعلاء عبد الزهرة إضافة إلى ريبين سولاقة بعد تعافيه من الإصاب