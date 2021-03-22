بالصور: منتخبنا الوطني في مطار بغداد قبل التوجه الى اوزبكستان

تنشر السومرية نيوز، اليوم الاثنين، صورا توضح تواجد بعثة المنتخب الوطني في مطار بغداد قبل التوجه الى اوزبكستان.

ويغادر وفد المنتخب الوطني لكرة القدم متوجهاً إلى اوزبكستان للدخول في معسكر تدريبي يقام في طشقند يستمر من الثاني والعشرين ولغاية الثلاثين من شهر آذار الحالي تتخلله مباراة وديّة أمام نظيره الأوزبكي في التاسع والعشرين من الشهر نفسه تحضيراً للتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات آسيا في الصين وكأس العالم في قطر.