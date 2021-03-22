الوطني العراقي يصل طشقند لخوض مباراة اوزبكستان

واستغرقت رحلة وفد المنتخب الوطني من العاصمة بغداد إلى طشقند أربع ساعات، عبر طائرة خاصة للخطوط الجوية العراقية.و سيخوض منتخبنا الوطني يومَ غدٍ الثلاثاء أول وحدة تدريبية له في تمام الساعة الخامسة مساءً، الثالثة بتوقيت العاصمة بغداد ضمن معسكره التدريبي.