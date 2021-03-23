بالفيديو والصور: ميسي يكشف عن قميص المنتخب الأرجنتيني الجديد في كوبا أمريكا

كشف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اليوم الاثنين عن قميص المنتخب الأول الأساسي الذي سيشارك به الفريق في بطولة كوبا أمريكا خلال الصيف المقبل.

وقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، حملة الإعلان عن قميص منتخب "التانغو" الجديد في بطولة كوبا أمريكا المقبلة التي تأجلت من الصيف الماضي للعام الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا.

Estamos juntos. Nos unen estos colores 💪🇦🇷@adidasar #adidasfootball #creadoconadidas pic.twitter.com/fJExsRMNNq — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) March 22, 2021

ولم يختلف القميص الجديد كثيرا عن الشكل التقليدي له بالخطوط البيضاء والسماوية العريضة. ولم يختلف القميص الجديد كثيرا عن الشكل التقليدي له بالخطوط البيضاء والسماوية العريضة.