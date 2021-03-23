الكشف عن عقوبة الاعب مازن فياض

وقال مدير المكتب الإعلامي للنادي حسين الخرساني في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "الكادر التدريبي ممتعض بسبب رفض اللاعب المشاركة في الشوط الثاني أمام نادي نفط الوسط خاصة بعد أن وردت معلومة الى الإدارة أكدت أنه غير مصاب".وتابع أن "اللاعب كان يبرر أنه مصاب وتم الاستفسار من المعالج وأكد عدم صحة كلامه وبالتالي تم اتخاذ قرار إبعاد اللاعب عن الفريق يوم أمس خلال الوحدة التدريبية كونه لم يؤد واجبه الطبيعي".واوضح أن "عقوبة اللاعب مازن فياض هي إبعاد اللاعب عن الفريق بشكل نهائي وبانتظار الأيام القادمة وما ستقرره الادارة".