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سواريز: أتحدث مع ميسي بشكل شبه يومي

رياضة

2021-03-23 | 07:26
سواريز: أتحدث مع ميسي بشكل شبه يومي
209 مشاهدة

أشاد الأوروجوائي لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، بقدرات النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.

وقال سواريز، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "هالاند لاعب رائع، ويقدم مستوى مذهلًا، ويتمتع بقوة بدنية رائعة".

وأضاف: "إنه من أفضل المهاجمين في العالم وسيصنع حقبة في تاريخ كرة القدم. أنا أفضل هالاند أكثر قليلاً من مبابي، لكن الأخير يقدم مستوى رائعًا".

وتابع: "أعتقد أنني كنت محظوظًا عند تغيير فريقي مع البقاء في نفس الدوري ونفس الحكام، وأن أعرف زملائي في الفريق. لم تتغير العديد من الأمور، وأنا سعيد لمساعدة الفريق على تصدر الليجا".

وواصل: "أشاهد مباريات برشلونة، لأنني أحب مشاهدة كرة القدم، وأنا معجب بالنادي الذي دافعت عنه وأشعر بالامتنان له".

واختتم: "أتحدث مع ميسي بشكل شبه يومي، وفي بعض الأحيان نناقش المباريات. الجميع يعرف الحب الذي أكنه لهم لما فعلته هناك، وكذلك لما منحوه لي".
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