بالفيديو: حارس يسجل هدفا "عابرا للقارات" من مرماه لشباك الخصم

وفي الدقيقة الـ52 من عمر اللقاء عندما كانت النتيجة تشير لتقدم أصحاب الأرض بهدف، نجح نونيز البالغ 38 عاما في هز شباك خصمه بتسديدة قوية من مشارف منطقة جزائه ارتطمت كرته بالأرض على مشارف منطقة جزاء الفريق المنافس ومرت من فوق رأس حارس مافرا الذي كان متقدما عن مرماه وتابعت طريقها لمعانقة الشباك.