استبعاد 7 اسماء من الترشيح في انتخابات اللجنة الاولمبية

وبموجب وثيقة متداولة ذكرت ان الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية المشكلة بموجب الامر الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، مكتب رئيس المجلس، و استناداً لأحكام المادة ۲۸ من النظام الداخلي للجنة الأولمبية رقم 1 لسنة 2021 ، قررت ما يلي:قبول الترشيحات لعضوية اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية للمرشحين كافة لتوافر الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون اللجنة الأولمبية رقم ۲۹ لسنة ۲۰۱۹ والنظام الداخلي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية رقم ۱ السنة ۲۰۲۰ و استبعاد الأسماء المدرجة ادناه للأسباب المؤشرة إزاء كل واحد منهم. الأسماء:سرمد عبد الاله محمد / انتهاك مدونة الخلق الرياضي .علي جعفر محمود سماكه/ شموله بإجراءات قانون المسائلة والعدالة.رند سعد محمود احمد/ انتهاك قانون مكافحة المنشطات.شعلان عبد الكاظم إبراهيم/ قيد جنائيجميل عزیز جعين/ عدم استكمال متطلبات الترشيحسمير صادق خضير/ لوجود قرار عدم معارضة لتسليم رئاسة الاتحادعدي طارق حسن/ عدم وجود اعتراف من اللجنة الأولمبية الدوليةولفتت الوثيقة الى أنه بامكان اتحاد الطائرة تقديم مرشح بديل مستوفي الشروط العضوية عن المرشح المستبعد كون الاتحاد من المكونات الرئيسة للجنة الأولمبية العراقية”.واشارت الوثيقة الى انه تم قبول ترشيح (السيد احمد شمس الدين مولود) مرشحا عن اتحاد المصارعة بديلا عن المرشح المستبعد”.