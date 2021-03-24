مواعيد مباريات اليوم لتصفيات اوروبا المؤهلة لكأس العالم

تنطلق اليوم تصفيات قارة اوربا المؤهلة الى كأس العالم قطر 2022 ، باقامة 13 مباراة لخمس مجموعات ، بينها لقاء قطر مع لوكسمبورغ





20:00 قطر - لوكسمبرج

20:00 تركيا - هولندا

22:45 البرتغال - إذربيجان

22:45 صربيا - إيرلندا

22:45 فنلندا - البوسنة والهرسك

22:45 فرنسا - أوكرانيا

22:45 بلجيكا - ويلز

22:45 جبل طارق - النرويج

22:45 لاتفيا - الجبل الأسود

22:45 قبرص - سلوفاكيا

22:45 مالطة - روسيا

22:45 سلوفينيا - كرواتيا

22:45 إستونيا - التشيك



وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم:20:00 قطر - لوكسمبرج20:00 تركيا - هولندا22:45 البرتغال - إذربيجان22:45 صربيا - إيرلندا22:45 فنلندا - البوسنة والهرسك22:45 فرنسا - أوكرانيا22:45 بلجيكا - ويلز22:45 جبل طارق - النرويج22:45 لاتفيا - الجبل الأسود22:45 قبرص - سلوفاكيا22:45 مالطة - روسيا22:45 سلوفينيا - كرواتيا22:45 إستونيا - التشيك