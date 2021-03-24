مواعيد مباريات اليوم لتصفيات اوروبا المؤهلة لكأس العالم
تنطلق اليوم تصفيات قارة اوربا المؤهلة الى كأس العالم قطر 2022 ، باقامة 13 مباراة لخمس مجموعات ، بينها لقاء قطر مع لوكسمبورغ
وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم:
20:00 قطر - لوكسمبرج
20:00 تركيا - هولندا
22:45 البرتغال - إذربيجان
22:45 صربيا - إيرلندا
22:45 فنلندا - البوسنة والهرسك
22:45 فرنسا - أوكرانيا
22:45 بلجيكا - ويلز
22:45 جبل طارق - النرويج
22:45 لاتفيا - الجبل الأسود
22:45 قبرص - سلوفاكيا
22:45 مالطة - روسيا
22:45 سلوفينيا - كرواتيا
22:45 إستونيا - التشيك
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