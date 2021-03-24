رونالدو يضع شرطًا للعودة إلى ريال مدريد

وارتبط اسم رونالدو مؤخرًا بالعودة لريال مدريد، بعد 3 سنوات من رحيله إلى يوفنتوس، وذلك بعد أن فشل في قيادة البيانكونيري لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.وبحسب إذاعة "كادنيا كوبي" الإسبانية، فإن رونالدو اشترط تلقي اتصالًا من مسؤولي ريال مدريد يطالبونه فيه بالعودة، من أجل الموافقة على ارتداء قميص الميرنجي مرة أخرى.وأضاف التقرير، أن رونالدو على استعداد لترك يوفنتوس والعودة لريال مدريد وإنهاء مسيرته في سانتياجو برنابيو، والذي شهد الانفجار الحقيقي للنجم البرتغالي.وأوضحت الإذاعة أن رونالدو مقتنع جدًا بأنه لا يزال بإمكانه تقديم الكثير لريال مدريد.وكانت أنباء قد ترددت عن رغبة يوفنتوس في التخلص من رونالدو الصيف المقبل، في ظل ارتفاع راتبه، والذي يصل إلى نحو 30 مليون يورو سنويًا.