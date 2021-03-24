في مثل هذا اليوم.. تُوفي الاسطورة الهولندية يوهان كرويف

يوهان كرويف واحد من أعظم اللاعبين والمدربين في تاريخ كرة القدم العالمية. كان مدخنا شرها وشخص الأطباء في أكتوبر الماضي إصابته بسرطان الرئة، لكنه أعلن تحديه المرض، لتوافيه المنية في مدينة برشلونة الأسبانية.توفي أسطورة كرة القدم الهولندي يوهان كرويف اليوم الخميس (24 مارس/ أذار 2016) عن عمر يناهز 68 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حيث وافته المنية خلال تواجده بين أفراد عائلته في برشلونة الأسبانية حسب ما أعلنت مؤسسة كرويف.وكان الأطباء شخصوا مرض كرويف في أواخر تشرين أول/أكتوبر الماضي بأنه سرطان في الرئة. ورغم هذا، أصدر كرويف نجم أياكس الهولندي وبرشلونة الأسباني والمنتخب الهولندي سابقا بيانا مفعما بالتفاؤل قال فيه: "حتى الآن، ينتابني شعور بأنني أتقدم 2 / صفر في الشوط الأول من مباراة لم تنته بعد. ولكنني أثق في أنني سأنهيها منتصرا". وسبق لكرويف، الذي كان مدخنا في الماضي، أن أجرى جراحة في القلب عام 1991".ونشر حساب نادي برشلونة على تويتر تغريدة استذكرت فيها الاسطورة الهولندية يوهان كرويف وكتبت: دائما في قلوبنا.