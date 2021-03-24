تعرف على أفضل نادٍ في العالم خلال العقد الماضي

وقال برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي تابعته السومرية نيوز إن "هذه هي المرة الثانية التي يمنح فيها البارسا هذا اللقب بعد العقد السابق 2001-2010".ويتقدم برشلونة برصيد 2877 نقطة على ريال مدريد 2782 نقطة وبايرن ميونخ 2594.5.وأوضح البارسا أنه "يتم الحصول على هذه النتيجة من الانتصارات والتعادلات التي تحققت في كل مسابقة، بالإضافة إلى عدد الألقاب".وأشار إلى أن "الفريق الكتالوني حصد 22 لقبا خلال العقد الماضي وهي 6 في الليجا و5 بكأس الملك، و2 في دوري الأبطال و2 بكأس السوبر الأوروبي، و2 بكأس العالم للأندية، و5 في كأس السوبر الإسباني".