الاتحاد البرازيلي ينهي "لعبة الكراسي الموسيقية" بين المدربين

ووفقا للوائح الجديد للاتحاد البرازيلي تستطيع الأندية إقالة مدرب والتعاقد مع مدرب جديد من خارج النادي مرة واحدة في الموسم.وينطبق القرار أيضا على المدربين الذين يستقيلون من أجل الانضمام إلى أندية أخرى.وتشتهر الأندية البرازيلية بعدم التحلي بالصبر وتقوم بعضها بتغيير المدربين ثلاث أو أربع مرات في العام.وأوضحت صحيفة "فوليا دي ساو باولو" في موقعها على الإنترنت أن ثلاثة أندية فقط من بين 20 فريقا احتفظت بمدربيها في الموسم الماضي وقامت الأندية الأربعة التي هبطت بتغيير المدربين ثلاث مرات على الأقل لكل منها.