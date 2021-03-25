Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الإصابات والوفيات.. حصيلة جديدة لضحايا كورونا حول العالم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الاتحاد البرازيلي ينهي "لعبة الكراسي الموسيقية" بين المدربين

رياضة

2021-03-25 | 02:31
الاتحاد البرازيلي ينهي "لعبة الكراسي الموسيقية" بين المدربين
171 مشاهدة

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إنه يتطلع لوقف التغيير المتزايد في المدربين بين أندية الدرجة الأولى بإدخال قيود على التعيين والإقالة بدءا من الموسم المقبل.

ووفقا للوائح الجديد للاتحاد البرازيلي تستطيع الأندية إقالة مدرب والتعاقد مع مدرب جديد من خارج النادي مرة واحدة في الموسم.

وينطبق القرار أيضا على المدربين الذين يستقيلون من أجل الانضمام إلى أندية أخرى.

وتشتهر الأندية البرازيلية بعدم التحلي بالصبر وتقوم بعضها بتغيير المدربين ثلاث أو أربع مرات في العام.

وأوضحت صحيفة "فوليا دي ساو باولو" في موقعها على الإنترنت أن ثلاثة أندية فقط من بين 20 فريقا احتفظت بمدربيها في الموسم الماضي وقامت الأندية الأربعة التي هبطت بتغيير المدربين ثلاث مرات على الأقل لكل منها.
 
وقال روجيريو كابوكلو رئيس الاتحاد البرازيلي في بيان: "هذا تطور هائل للكرة البرازيلية وسيكون في صالح الأندية والمدربين أيضا.

وأوضح الاتحاد البرازيلي أنه لو أقال أي فريق أكثر من مدرب واحد فلن يستطيع التعاقد مع بديله من خارج النادي وسيكون علينا تعيين مدرب كان يعمل بالفعل داخل النادي لستة أشهر على الأقل.

ويحق للفريق التعاقد مع مدرب من خارج النادي إذا استقال المدرب.

وينطلق الدوري البرازيلي في 29 مايو وينتهى في الخامس من ديسمبر.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
اعلان
الكشف عن توصية جديدة بشأن حظر التجوال
25.41%
07:36 | 2021-03-24
الكشف عن توصية جديدة بشأن حظر التجوال
07:36 | 2021-03-24
أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية
16.54%
03:02 | 2021-03-24
أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية
03:02 | 2021-03-24
الصحة تعلق على تسجيل أعلى نسبة إصابات بكورونا وتوجه نصيحة
15.67%
10:30 | 2021-03-24
الصحة تعلق على تسجيل أعلى نسبة إصابات بكورونا وتوجه نصيحة
10:30 | 2021-03-24
الموقف الوبائي: أكثر من 6 آلاف إصابة و 29 وفاة بكورونا
14.34%
09:05 | 2021-03-24
الموقف الوبائي: أكثر من 6 آلاف إصابة و 29 وفاة بكورونا
09:05 | 2021-03-24
بعد تسجيل أعلى إصابات.. الصحة تعلن تصاعد الوضع الوبائي &quot;بشكل خطير&quot;
14.05%
14:21 | 2021-03-24
بعد تسجيل أعلى إصابات.. الصحة تعلن تصاعد الوضع الوبائي "بشكل خطير"
14:21 | 2021-03-24
المركزي العراقي يطلق قرض الـ15 مليون دينار
13.99%
08:22 | 2021-03-24
المركزي العراقي يطلق قرض الـ15 مليون دينار
08:22 | 2021-03-24
المزيد

الفيديو

بالفيديو: إنطلاق جولة مباحثات وزارية بين العراق الأردن ومصر
Play
بالفيديو: إنطلاق جولة مباحثات وزارية بين العراق الأردن ومصر
06:10 | 2021-03-25
بالفيديو والصور: جماعة
Play
بالفيديو والصور: جماعة "ربع الله" تستعرض في العاصمة بغداد
05:11 | 2021-03-25
بالفيديو: السعودية تقترح مبادرة سلام لانهاء الحرب فهل خسرت المعركة؟‎
Play
بالفيديو: السعودية تقترح مبادرة سلام لانهاء الحرب فهل خسرت المعركة؟‎
04:45 | 2021-03-25
بالفيديو: اول تغريدة على تويتر تباع بـ 2.9 مليون دولار... والحديث عن شبكة منافسة لفيسبوك!
Play
بالفيديو: اول تغريدة على تويتر تباع بـ 2.9 مليون دولار... والحديث عن شبكة منافسة لفيسبوك!
09:35 | 2021-03-24
بالفيديو: روبرت كوخ يكتشف الميكروب المسبب لمرض السل… أبرز ما حدث اليوم
Play
بالفيديو: روبرت كوخ يكتشف الميكروب المسبب لمرض السل… أبرز ما حدث اليوم
09:07 | 2021-03-24
بالفيديو..انهيار متظاهرة جراء تفريق احتجاج بالقوة وسط بغداد
Play
بالفيديو..انهيار متظاهرة جراء تفريق احتجاج بالقوة وسط بغداد
07:23 | 2021-03-24
بالفيديو… تعديلات الموازنة: زيادة نسبة البترودولار الى 5 دولارات لكل برميل نفط
Play
بالفيديو… تعديلات الموازنة: زيادة نسبة البترودولار الى 5 دولارات لكل برميل نفط
06:29 | 2021-03-24
بالفيديو: تعويضات المقاولين… 500 مليار مخصصة للذين تضرروا بفعل رفع الدولار
Play
بالفيديو: تعويضات المقاولين… 500 مليار مخصصة للذين تضرروا بفعل رفع الدولار
06:09 | 2021-03-24
بالفيديو: بين مؤيد ومعارض... ردود أفعال متباينة لقرار إلغاء انتخابات الخارج
Play
بالفيديو: بين مؤيد ومعارض... ردود أفعال متباينة لقرار إلغاء انتخابات الخارج
05:51 | 2021-03-24
بالفيديو: سلسلة حوادث القتل بتزايد
Play
بالفيديو: سلسلة حوادث القتل بتزايد
04:43 | 2021-03-23
اعلان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.