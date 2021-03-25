تعرف على توقيت مباريات اليوم في التصفيات الاوروبية المؤهلة الى كأس العالم

تستكمل، اليوم الخميس، مباريات تصفيات كأس العالم قطر 2022 لقار اوروبا في يومها الثاني ، حيث تجري 13 مباراة على مختلف الملاعب الاوروبية.





20:00 بلغاريا - سويسرا

22:45 إسبانيا - اليونان

22:45 السويد - جورجيا

22:45 إيطاليا - إيرلندا الشمالية

22:45 مولدوفا - جزر فاروه

22:45 إسكوتلندا - النمسا

22:45 أندورا - ألبانيا

22:45 إنجلترا - سان مارينو

22:45 المجر - بولندا

22:45 ألمانيا - أيسلندا

22:45 رومانيا - مقدونيا الشمالية

22:45 ليشتنشتاين - أرمينيا





وفي ما يلي مواعيد مباريات اليوم:20:00 بلغاريا - سويسرا22:45 إسبانيا - اليونان22:45 السويد - جورجيا22:45 إيطاليا - إيرلندا الشمالية22:45 مولدوفا - جزر فاروه22:45 إسكوتلندا - النمسا22:45 أندورا - ألبانيا22:45 إنجلترا - سان مارينو22:45 المجر - بولندا22:45 ألمانيا - أيسلندا22:45 رومانيا - مقدونيا الشمالية22:45 ليشتنشتاين - أرمينيا