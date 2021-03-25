انتكاسة جديدة تنهي موسم نجم برشلونة الصغير

وبحسب إذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية، فإن الغضروف المفصلي لفاتي لم يلتئم، مما قد يجبره على الخضوع لجراحة جديدة، وينتهي موسمه سواء مع البارسا أو المنتخب الإسباني الذي اختار اللعب له في اليورو أو الأولمبياد.وكان فاتي قد تعرض لإصابة في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى يوم 7 تشرين الثانى/نوفمبر الماضي، وخضع لعملية جراحية أجراها له الدكتور رامون كوجات، وتوقع أن يغيب لمدة 4 أشهر.ومر موعد عودة فاتي لكنه لا زال بعيدًا عن الظهور، وخلال الأسابيع الماضية ظهرت بعض التقارير حول خضوعه لعملية جراحية لكنه أمر تم نفيه.وأصدر برشلونة بيانًا في شهر كانون الثانى/يناير الماضي، يؤكد أن فاتي خضع لعلاج بيولجي من قبل الطبيب كوجات، وأن تطور إصابته يتبع مسارًا مُرضيًا للغاية.