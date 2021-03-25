ألابا يعلق على أنباء اقترابه من ريال مدريد

وقال ألابا، خلال تصريحات نقلها موقع fussballtransfer الألماني: "لا أعلم ماذا سيحدث في المستقبل، وبالطبع أسمع الكثير عن مستقبلي، لكنني لست من النوع الذي يستيقظ كل صباح ويقرأ الجريدة".وكان ألابا قد أعلن رحيله في الصيف عن صفوف البافاري، بعدما رفض تجديد عقده مع النادي الألماني، ليرحل مجانًا، حيث ارتبط اسمه بقوة بريال مدريد وأيضًا برشلونة.وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية، أن المدافع صاحب الـ28 عاما، ألغى فكرة الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان أو تشيلسي أو مانشستر سيتي.