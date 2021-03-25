بالصور: "براد ماء" هدية أفضل لاعب في بطولة اسيوية

قام الإتحاد النيبالي، بإهداء لاعب منتخب بنغلادش سوهيل رنا هدية "براد ماء كهربائي" بمناسبة حصوله على جائزة أفضل لاعب خلال إفتتاح البطولة الدولية الثلاثية الودية التي تقام في نيبال.

فاز منتخب بنغلادش على قرغيزستان 1-0 في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء على ستاد داساراث في كاتماندو، ضمن البطولة الدولية الثلاثية الودية التي تقام في نيبال.



وفرض منتخب قرغيزستان سيطرته على معظم مجريات المباراة، ولكن المنتخب البنغالي خطف هدف الفوز عندما أرسل سعد الدين تمريرة عرضية حاول المدافع القرغيزي كومارباج اولو بايامان إبعادها لكنه حولها بالخطأ في مرمى فريقه (30).



وتأتي هذه البطولة ضمن استعدادات نيبال وبنغلادش وقرغيزستان لاستئناف المنافسة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين



وتلتقي قرغيزستان مع نيبال يوم الخميس، على أن تختتم البطولة يوم السبت بلقاء بنغلادش مع نيبال، ثم يتقابل الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني بالمباراة النهائية يوم الاثنين.



ويتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثالث.