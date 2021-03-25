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نهائي كأس رابطة المحترفين الانكليزية قد يشهد حضورا جماهيريا

رياضة

2021-03-25 | 08:48
نهائي كأس رابطة المحترفين الانكليزية قد يشهد حضورا جماهيريا
577 مشاهدة

تأمل رابطة كرة القدم الإنجليزية حضور نحو ثمانية آلاف مشجع خلال نهائي كأس رابطة المحترفين الذي يجمع الشهر المقبل بين مانشستر سيتي وتوتنهام.

ويمنع حضور الجماهير للفعاليات الرياضية في بريطانيا حاليا بسبب الجائحة، لكن الرابطة تأمل أن تكون المباراة النهائية لكأس الرابطة التي تقام يوم 25 نيسان المقبل بمثابة بروفة لعودة الجماهير حيث من المقرر أن يتم تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد بحلول أيار المقبل.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن القرار قد يتم اتخاذه بحلول الأسبوع المقبل، ونقلت عن المتحدث باسم الرابطة قوله إن قرار نقل النهائي من شباط إلى نيسان تم اتخاذه على أمل أن تسمح الظروف حينها بحضور الجماهير.

وأضاف المتحدث بأسم الرابطة "رغم استمرار النقاشات البناءة مع الجهات المعنية والسلطات ، ليس لدينا أي تأكيد عما سيتم السماح به كجزء من أي بروفة محتملة في هذه المرحلة وأرى أنه من المهم توضيح الوضع بعيدا عن المجاملة لطرفي المباراة النهائية وجماهيرهما بصفة خاصة ".

وختم بالقول "مازلنا نأمل الوصول لنتيجة ناجحة وسنقدم المشورة بشأن المحصلة النهائية في الوقت المناسب".


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