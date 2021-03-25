للبقاء في صفوف يوفنتوس .. رونالدو يشترط اجراء صفقتين جديدتين

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن رونالدو الذي يرتبط بعقد حتى حزيران 2022، طلب من إدارة يوفنتوس ضم صفقتين من أجل تحقيق طموحات الفريق وحصد الألقاب.وأضافت، يبدو أن لم الشمل مع كريم بنزيما غير مرجح ما لم يعد رونالدو إلى ريال مدريد، لكن البرتغالي صاحب الـ36 عاما يرغب في أن يضم يوفنتوس لاعبًا يُشبه المهاجم الفرنسي".وأفاد التقرير بأن "رونالدو طالب أيضًا بضم صانع الألعاب، يمكنه القيام بتمريرات مُتقنة".وتابعت الصحيفة، ان "خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو سيلتقي مع إدارة يوفنتوس لمناقشة مستقبله، لكن هذه الجلسة ستكون بعد نهاية الموسم تماما".يُذكر أن رونالدو يتواجد حاليًا رفقة منتخب بلاده البرتغال، للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.