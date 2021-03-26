بويول: تحدثت مع ميسي ويجب احترام قراره

وقال بويول في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "أفتقد كرة القدم كثيرًا".وأضاف: "هناك تغير في روح الفريق، أرى ذلك بوضوح على مستوى الحماس، يمكن اكتشاف ذلك في مباراة الإياب بكأس الملك ودوري أبطال أوروبا".وتابع: "هدف واحد كان من الممكن أن يغير كل شيء أمام سان جيرمان. برشلونة لديه مشروع جديد بمدرب جديد ولاعبين شباب، ويستطيعون المنافسة على لقب الدوري، كما أنهم سيلعبون نهائي الكأس".وواصل "لا أعرف بيدري، لكنه يبدو شخصًا جيدًا، كما أنه يذكرني بإنييستا".ونوه "تصرف سوسو ضد بيدري؟ عليك أن تعرف دائمًا كيف تخسر وتفوز في الحياة، وكل شيء يتغير. ما فعله سوسو لم يكن صحيحًا".وكان سوسو نجم إشبيلية، سخر من بيدري على مواقع التواصل، بسبب تصريحات لاعب برشلونة أن فريقه استحق الحصول على ركلة جزاء.وأوضح: "لقد تحدثت مؤخرًا مع ميسي عندما عادل رقم تشافي. أراه في حالة جيدة ولديه رغبة في اللعب".وأتم "بقاء ميسي نبأ جيد لجماهير برشلونة، أعتقد أنه في أفضل مكان، لكن كل شخص يقرر ما يريده، ومن الضروري فهم القرار الذي سيتخذه ليونيل واحترامه".