انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية

وأسفرت نتائج انتخابات الاعضاء عن فوز كل من؛ عادل عيدان وجميل عزيز، هيردا رؤوف، بختيار فريق رسول، حسين العميدي، باسم احمد محمد وإبراهيم البهادلي.وكانت انتخابات المناصب الرئيسية للجنة الاولمبية العراقية التي سبقت انتخاب الأعضاء أسفرت عن انتخاب رعد حمودي رئيسا بـ19 صوتاً، اياد نجف نائباً أول بـ26 صوتاً، وحيدر الجميلي نائباً ثانياً بـ21 صوتاً، وأحمد حنون نائباً ثالثاً بـ19 صوتاً.ياشر الى ان رعد حمودي يشغل منصب رئيس اللجنة الأولمبية العراقية منذ الرابع من نيسان 2009 بعد أن كان رئيسا للهيئة الإدارية لنادي الشرطة.