دورتموند يربط بيع هالاند بثمن تعجيزي

صاحب الـ 20 عامًا بات مطمعًا للعديد من الأندية الأوروبية، على رأسها مانشستر يونايتد، ريال مدريد، برشلونة، تشيلسي ومانشستر سيتي.وكشفت شبكة "ESPN" عن رغبة دورتموند في الحصول على 180 مليون يورو للموافقة على بيع هالاند، وهو مبلغ تعجيزي في ظل تضرر الأندية من أزمة فيروس كورونا.وأشارت الشبكة في الوقت ذاته إلى رغبة مسؤولي دورتموند في ضمان بقاء هالاند مع الفريق لموسم آخر على الأقل، وهو ما جعلهم يحددون سعرًا مرتفعًا مقابل بيعه.ويرتبط الدولي النرويجي بعقد مع أسود الفيستيفال حتى صيف 2024، لكنه يتضمن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 75 مليون يورو فقط، بإمكانه تفعيله مع نهاية الموسم القادم.