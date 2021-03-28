بالفيديو : الحكم يتغاضى عن احتساب هدف صحيح لرونالدو في الوقت القاتل

ففي الوقت بدل الضائع من المباراة استغل رونالدو خروج حارس صربيا، وسجل هدفا مثيرا للجدل، بعد أن سدد كرة تجاوزت خط المرمى بشكل واضح، قبل أن يبعدها مدافع صربيا، لكن حكم المباراة لم يحتسبها، مما أثار حفيظة "صاروخ ماديرا" الذي اعترض بشكل قوي، وتلقى بطاقة صفراء.وبعد نهاية المباراة ظهر رونالدو منفعلا بشكل كبير، حيث بدأ يلوح بيده في إشارة توحي بأن حكم المباراة قضى عليهم، وقام بإلقاء شارة القيادة أرضا.