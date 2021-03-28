لجنة المسابقات تحدد موعد انطلاق الجولة الـ 26 لدوري الكرة الممتاز

وحددت اللجنة الاول من نيسان المقبل موعداً لافتتاح الجولة باقامة مباراتين، الاولى تجمع اربيل وضيفه النجف في ملعب فرانسو حريري، بينما سيواجه الزوراء ضيفه نفط البصرة على ملعب الشعب الدولي .وتقام في اليوم التالي اربع مواجهات، إذ يضيف زاخو فريق الحدود، بينما يستقبل فريق القاسم المتصدر القوة الجوية على ملعب الكفل ، في حين يواجه النفط على ملعب التاجي نفط الوسط، ويحتضن ملعب الشعب الدولي مباراة الشرطة والسماوة.وتختتم منافسات الجولة في الثالث من الشهر ذاته بإقامة اربع مباريات ايضا، إذ يستضيف ملعب الساحر احمد راضي مواجهة الكرخ وضيفه نفط ميسان، ويحل الصناعات الكهربائية ضيفاً على الميناء في ملعب الفيحاء، ويستقبل امانة بغداد في ملعبه فريق الكهرباء، بينما سيشهد ملعب الشعب الدولي مباراة الطلبة مع الديوانية .