المسابقات توجه انذارا نهائيا لعدد من الاندية

وذكر بيان للهيئة تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن"اللجنة وجهت إنذاراً نهائياً إلى ناديي السماوة والقاسم لعدم الالتزام بالقرارات التي تم اتخاذها سابقاً من قبل اللجنة، وعدم التزامهما بقرارات خلية الأزمة بمنع دخول الجمهور إلى الملاعب"، مبيناً أنه "في حال تكرار هذه الحالة ستضطر اللجنة لنقل مباريات الفريقين خارج محافظتهما".وأضاف البيان، أن “اللجنة قررت أيضاً توجيه إنذار نهائي لأندية الميمونة والسكر من محافظة ميسان، وناديي أكد والناصرية من محافظة ذي قار، وذلك لعدم التزامهم بالتعليمات وقرارات خلية الأزمة الحكومية بخصوص منع دخول الجمهور الملاعب، وفي حالة تكرار هذه الحالة سيتم نقل مباريات الفرق المشار إليها خارج محافظاتهم".