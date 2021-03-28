تعرف على توقيت مباريات اليوم للتصفيات الاوروبية المؤهلة لكأس العالم

حيث تقام اليوم 15 مباراة ابرزها لقاء حامل لقب كأس العالم منتخب فرنسا مع مضيفه كازاخستان، حيث فشل منتخب الديوك خلال الجولة الاولى بتحقيق الفوز على اوكرانيا مكتفيا بالتعادل اذ يسعى بالتعويض اليوم.وفي ما يلي مواعيد مباريات التصفيات المقررة هذا اليوم:16:00 كازاخستان - فرنسا19:00 جورجيا - إسبانيا19:00 أرمينيا - أيسلندا19:00 الدانمارك - مولدوفا19:00 ألبانيا - إنجلترا21:45 كوسوفو - السويد21:45 سويسرا - ليتوانيا21:45 أوكرانيا - فنلندا21:45 مقدونيا الشمالية - ليشتنشتاين21:45 رومانيا - ألمانيا21:45 بلغاريا - إيطاليا21:45 النمسا - جزر فاروه21:45 بولندا - أندورا21:45 سان مارينو - المجر