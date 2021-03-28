كومان يحدد أولى ضحايا برشلونة في الصيف

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة سيعرض الظهير الأيسر جونيور فيربو للبيع في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة".وأشارت إلى أن "فيربو لا يتناسب مع خطط اللعب التي يريد كومان تنفيذها، كما ترغب الإدارة في تخفيف ميزانية الرواتب في الفريق".وأوضحت أن "الدوري الإيطالي لا يزال الوجهة الأقرب لمستقبل فيربو، رغم رفض الأخير الانتقال إلى ميلان في الميركاتو الشتوي الماضي".وذكرت أن "الأندية التي أبدت اهتمامًا بضم فيربو هي: إنتر وميلان ونابولي، لكنها لم تتحرك بشكل رسمي حتى الآن لبدء المفاوضات مع برشلونة".ودفع برشلونة 31 مليون يورو للتعاقد مع فيربو، لذا فإن سعره المرتفع جعل النادي الكتالوني يضع حدًا أدنى للقيمة التي يجب أن يرحل بها اللاعب، وإلا سيظل في "كامب نو" خلال الموسم المقبل.