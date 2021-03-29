الأسود تزأر في طشقند وتهزم صاحب الأرض

حقق المنتخب الوطني العراقي، اليوم الاثنين، فوزه بهدف نظيف، على منتخب أوزبكستان، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب (ألي) ب‍نادي بونيودكور الرياضي.





وجاءت هذه المباراة في إطار تحضيرات الفريقين للتصفيات الآسيوية المؤهلة للدور الحاسم من بطولة كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.



يشار إلى قناة السومرية الفضائية كانت قد انفردت بعرض مباراة المنتخب الوطني العراقي، أمام أوزبكستان.

وسُجل هدف الفوز بأقدام اللاعب شيركو كريم عند الدقيقة 56 من عمر المباراة.وجاءت هذه المباراة في إطار تحضيرات الفريقين للتصفيات الآسيوية المؤهلة للدور الحاسم من بطولة كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.يشار إلى قناة السومرية الفضائية كانت قد انفردت بعرض مباراة المنتخب الوطني العراقي، أمام أوزبكستان.