صلاح ثاني هدافي الفراعنة عبر التاريخ

وأحرز صلاح الهدف الثالث لمنتخب مصر في الدقيقة 21 في شباك جزر القمر بعد أن تقدم محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي في الدقيقة 15 ثم أضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 17.ثم أضاف صلاح الهدف الرابع للفراعنة والثاني له في المباراة في الدقيقة 25.ورفع صلاح رصيد أهدافه الدولية مع منتخب مصر إلى 43 هدفا لينفرد بوصافة هدافي الفراعنة عبر التاريخ.وتجاوز صلاح بهذا الهدف رصيد الراحل حسن الشاذلي أسطورة الكرة المصرية ونادي الترسانة الذي تراجع للمركز الثالث بـ 42 هدفا.ويتصدر حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق ترتيب هدافي منتخب مصر برصيد 68 هدف.