برشلونة يصدر بياناً بشأن إصابة كوتينيو

وقال النادي الكتالوني في بيانه: "كوتينيو سيسافر إلى البرازيل لإجراء كشف طبي والخضوع للعلاج بشأن إصابته في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى".

كوتينيو يسافر إلى البرازيل لإجراء كشف طبي والخضوع للعلاج بشأن إصابته في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى pic.twitter.com/mGKo6KYmdK — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 29, 2021

ولم يخض كوتينيو أي مباراة مع برشلونة منذ تعرضه للإصابة في مباراة إيبار، في 29 ديسمبر الماضي.وأجرى نجم ليفربول وبايرن ميونخ السابق، جراحة في الركبة في يناير الماضي.وترجح تقارير إعلامية كتالونية، أن يرحل صاحب الـ28 عاما عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.